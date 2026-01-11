Rampelli querela Scanzi | Non ero al raduno serale di Acca Larentia e non faccio saluti romani La replica | E quando l' ho scritto?

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha annunciato di voler querelare il giornalista Andrea Scanzi per un post su Facebook, in cui sarebbe stata attribuita una sua presenza al raduno di Acca Larentia e un saluto romano, accuse che Rampelli nega. La vicenda evidenzia le tensioni tra politica e media, sollevando dubbi sulla veridicità delle affermazioni e sull'importanza di una comunicazione chiara e corretta.

