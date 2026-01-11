Rallye Monte-Carlo 1987 | la grande sfida

Il Rallye Monte-Carlo 1987 si svolse in un contesto complesso, tra difficoltà organizzative e condizioni climatiche avverse. Nonostante le sfide, la gara evidenziò la competitività della Lancia Delta HF 4WD, che si affermò come protagonista indiscussa, simbolo di innovazione e affidabilità nel panorama rallyistico degli anni successivi.

Nonostante i problemi organizzativi, le condizioni climatiche avverse e la tensione interna tra i protagonisti, il Rallye Monte-Carlo 1987 si concluse con una dimostrazione chiara: la Lancia Delta HF 4WD era pronta a dettare legge nei rally degli anni a venire, incarnando perfettamente il compromesso tra sicurezza, tecnica e spettacolo. Il Rallye Monte-Carlo 1987 fa . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

