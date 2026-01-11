Ragazze di 20 anni inseguite di notte da 5 sconosciuti a Pavia un tassista di passaggio si ferma e le salva

Durante la notte nel centro di Pavia, due giovani donne di 20 anni sono state inseguite da cinque sconosciuti. Un tassista di passaggio, notando la scena, ha deciso di fermarsi e intervenire, offrendo loro assistenza e mettendole in sicurezza. Questo episodio evidenzia l'importanza della presenza di spirito e della solidarietà nelle situazioni di emergenza.

Un tassista si è fermato nel centro di Pavia dopo aver visto due 20enni correre in preda al panico. Le ragazze stavano scappando da 5 sconosciuti che avevano iniziato a seguirle. "Le ha salvate", ha commentato la madre di una delle due.

