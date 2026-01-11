Quell' incontro con Rania di Giordania non solo icona di stile

L'incontro con Rania di Giordania rappresenta un'occasione di riflessione sulla figura di una leader elegante e rispettosa delle formalità. Quel 24 settembre 2002, davanti a Palazzo Marino, la Regina riscosse l'attenzione dei media, ma ricordò a tutti l'importanza di considerarla prima di tutto come sovrana, non come un'icona di moda. Un momento che sottolinea il suo stile sobrio e il suo ruolo istituzionale.

«Please, Her Majesty is a Queen! She is not a star!». È il 24 settembre 2002, alle 10 del mattino, Rania di Giordania, appena scesa dall’auto, davanti all’ingresso di Palazzo Marino, stava letteralmente subendo un vero e proprio assalto di fotografi e cineoperatori, che, al grido di “Rania!”, come fosse un’attrice o una top model, ne invocavano lo sguardo per scattare un’efficace istantanea. L’accolsi con questa frase, nell’intento di tutelare la sua alta dignità istituzionale. Volevo essere premuroso e protettivo e riuscii a carpire un affettuoso, indimenticabile sorriso dalla sovrana. Era una bella mattina di settembre di 24 anni fa e stavo per conferire, in Sala dell’Orologio, l’Ambrogino d’Oro alla Regina di Giordania, “per il suo ruolo prezioso svolto in questi anni a favore del dialogo tra i popoli e le culture, l’impegno della Regina nel dialogo tra il mondo arabo e occidentale e la sua particolare dedizione verso l’apertura e la speranza di reciproca conoscenza tra le diverse civiltà”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

