Quella telefonata di Armani | Compro io la Capannina Così nacque la trattativa che ha portato all’acquisto

Nel novembre 2024, Giorgio Armani, dall’Florida, contattò la famiglia Guidi per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Gherardo Guidi, storico patron della Capannina di Viareggio. Questa telefonata segnò l’inizio di un percorso che avrebbe portato, nel gennaio 2026, all’acquisto del celebre locale. Un gesto di rispetto che si tradusse in una trattativa significativa per il futuro della storica venue.

Viareggio, 11 gennaio 2026 – Era l’autunno del 2024, un anno prima che lo stilista morisse. Giorgio Armani chiamò dalla Florida in Versilia per esprimere alla famiglia Guidi tutto il suo cordoglio per la morte del patron Gherardo, indimenticato imprenditore, “papà” della Capannina. Fu allora, in modo casuale, che nacque l’idea da parte del Gruppo Armani di acquistare lo storico locale. Il progetto per il passaggio di mano prese forma così. Ora che l’acquisto è stato definitivamente perfezionato e che le chiavi della Capannina sono passate ufficialmente nelle mani del gruppo del compianto stilista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

