Quei reati da copertina . Le discese ardite e le risalite.

Quelli di Can Yaman sono reati da copertina, tra discese ardite e risalite di successo. L’attore turco, noto per ruoli come Sandokan, si è affermato come una delle figure più popolari del momento, catturando l’attenzione di un vasto pubblico. La sua presenza sullo schermo suscita emozioni e interesse, confermandosi come uno dei protagonisti più discussi e amati del panorama televisivo attuale.

Can Yaman, Sandokan. L'attore del momento, il più popolare, quello che fa venire i brividi alla casalinga di Voghera, che lo guarda nel televisore in cucina, come un piacere proibito. È stato attaccato, non dall'esercito britannico, ma dalla polizia turca. Che lo accusa di possesso di droghe. Crolla un mito? O si rafforza, diventando "maledetto"? A volte, i destini delle celebrità che hanno a che fare con la giustizia hanno percorsi imprevedibili. A volte la popolarità ha funzionato da scudo, accelerando assoluzioni e archiviazioni. Altre volte è stata un agente incendiario: le accuse hanno fatto il giro del mondo, hanno messo gli accusati nell'occhio del ciclone.

