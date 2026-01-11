Quarta maglia Inter svelato il nuovo kit ACG | un tributo a Milano-Cortina 2026 – FOTO

È stata presentata la quarta maglia dell'Inter, il nuovo kit ACG ispirato alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il design richiama gli elementi simbolici della manifestazione sportiva, offrendo un omaggio alla città e all'evento internazionale. La maglia si inserisce nel percorso di aggiornamento della divisa ufficiale, mantenendo sobrietà e stile, e rappresenta un collegamento tra il club e il contesto olimpico.

Inter News 24 Quarta maglia Inter, è stato svelato il nuovo kit ACG ispirato alle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. I dettagli. L'Inter si prepara a scendere in pista, letteralmente. A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il club nerazzurro e Nike sono pronti a lanciare la quarta divisa stagionale, un kit che celebra il legame indissolubile tra la squadra e il capoluogo lombardo, sede dei Giochi. Come rivelato da Footy Headlines e Pasquale Guarro, la maglia rompe gli schemi tradizionali per abbracciare un'estetica legata al mondo dell'outdoor e della montagna.

INTER, ECCO LA QUARTA MAGLIA Questa è la nuova quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26. Eccola presentata da Fcinter1908. La quarta maglia Nike "presenta un sorprendente design a blocchi di colore. La parte superiore è blu, mentre il nero è - facebook.com facebook

Inter, ecco la quarta maglia ispirata alle Olimpiadi: come potrebbe apparire indossata x.com

