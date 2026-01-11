Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Da quifinanza.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia quotidianamente in base alle condizioni di mercato. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando direttamente le tariffe praticate ai consumatori. Comprendere come si determina questo prezzo è importante per valutare le proprie spese energetiche e confrontare le offerte disponibili sul mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euroMWh, è il riferimento principale per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per la determinazione delle tariffe tutelate da Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Analizzando i dati più recenti, il PUN medio dei primi giorni di gennaio 2026 si attesta intorno a 0,107 €kWh (pari a 107 €MWh). Nel corso degli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra valori minimi di circa 0,051 €kWh (51 €MWh) e massimi che hanno superato 0,19 €kWh (192 €MWh), con picchi registrati soprattutto nei mesi invernali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

quanto costa oggi l8217energia elettrica

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quanto costa NON installare il fotovoltaico ??

Video Quanto costa NON installare il fotovoltaico ??

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.