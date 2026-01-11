Quando vincere il Monte o il RAC valeva una stagione

Fino ai primi anni 2000, si riteneva che vincere il Rallye Monte-Carlo o il RAC Rally equivalesse a conquistare un intero campionato mondiale. Questa percezione derivava dall’importanza storica e dalla difficoltà di queste gare, considerate simboli di eccellenza nel motorsport. In questo testo esploreremo le ragioni di questa considerazione e il ruolo che questi rally hanno avuto nel panorama rallystico internazionale.

Perché fino ai primi anni 2000 si diceva che vincere il Rallye Monte-Carlo o il RAC Rally valeva al pari di vincere una stagione del Mondiale? Fino ai primi anni Duemila l’affermazione secondo cui vincere il Rallye Monte-Carlo o il RAC Rally “valeva come un titolo mondiale” non era una formula retorica, ma la sintesi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Nordio a La Russa: “Gioco non valeva la candela? Valeva un candelabro” Leggi anche: Striscioni, veleni, manette, torti, rigori: quando Inter-Roma valeva lo scudetto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Riffa del Monte! Sono ben 365 i biglietti già venduti rispetto ai 540 totali. Cosa aspetti a tentare la sorte acquistando uno dei 175 biglietti che restano per vincere uno dei 30 fantastici premi Bastano 5 euro, tutto il ricavato è destinato ad incrementare i premi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.