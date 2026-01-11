Quando torna Federica Brignone? Ore decisive per Tarvisio ma c’è l’ipotesi più conservativa

Federica Brignone si sta preparando per il suo ritorno in gara, con allenamenti e sessioni sulla neve a Tarvisio. Le prossime settimane saranno decisive per valutare il suo stato di forma e la possibilità di partecipare alle competizioni in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua presenza dipenderà dai progressi e dagli esiti degli allenamenti, con un’attenzione particolare alle strategie più conservative per garantire un rientro graduale e sicuro.

Federica Brignone è tornata ad allenarsi da qualche settimana ed è rientrata in gruppo per una serie di giornata sulla neve, utili per ritrovare il feeeling con la pista e con i materiali, perseguendo un unico chiaro obiettivo: essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse valdostana ha indossato gli sci per la prima volta lo scorso 26 novembre e nell’ultimo mese e,ezzo si è prodigata tra le porte larghe, cercando di lasciarsi alle spalle il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso 3 aprile (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro). 🔗 Leggi su Oasport.it

