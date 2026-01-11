Quando le celebrazioni si concludono, il ritmo quotidiano riprende lentamente, lasciando spazio a riflessioni silenziose. Il passare del tempo sembra arrestarsi di fronte a momenti di difficoltà che spesso preferiamo ignorare, mantenendo un equilibrio precario tra il presente e ciò che ci appesantisce. In questo contesto, affrontare il dolore diventa un passo necessario, anche quando la vita sembra mettere in pausa l’azione e la speranza.

Parsi Sono finite le feste. Il calendario segna 2026, ma il tempo umano sembra ancora fermo su una soglia di dolore che non abbiamo il coraggio di attraversare davvero. È il momento di fermarsi, di fare il punto, di smettere di raccontarci favole rassicuranti. Il Natale, ogni Natale, ci ricorda la nascita di un bambino divino nella povertà più assoluta: una grotta, il gelo, due animali a scaldare una creatura fragile, un parto assistito solo dalla presenza umana e maschile di Giuseppe. Non c’è lusso, non c’è potere, non c’è sicurezza. C’è la vita. E basta. Eppure, accanto a quella nascita, la storia ci consegna la strage degli innocenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando la vita non è al centro dell’agire umano

Leggi anche: Al teatro Libero in scena “Affogo”, quando l’aggressività diventa specchio dell’animo umano

Leggi anche: Il futuro del lavoro tra umano e digitale: la cultura del feedback al centro dell’employee experience

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NUOVI CORSI DI NUOTO DA GENNAIO 2026! Al Centro Acqua e Vita – Thiene ripartono i corsi dedicati ai più piccoli: Corsi Nuoto Bambini dai 4 ai 13 anni Acquaticità Neonatale dai 3 mesi ai 5 anni Sabato pomeriggio Dal 10 gennaio all’ - facebook.com facebook