Quando il biathlon oggi in tv | orari inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof startlist streaming
Oggi, domenica 11 gennaio, si conclude la tappa di Oberhof, primo evento del 2026 nel circuito di Coppa del Mondo di biathlon. In programma l’inseguimento femminile e la staffetta maschile, con orari, startlist e streaming disponibili. La giornata offre l’ultima occasione per seguire le gare di questa tappa, che rappresenta un importante momento di confronto per gli atleti internazionali.
Oggi, domenica 11 gennaio, cala il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oberhof (Germania), il primo appuntamento del 2026 del massimo circuito internazionale. Sulle nevi teutoniche tante emozioni nei giorni precedenti e ultima giornata di gare che prevede nello schedule la staffetta maschile e l’inseguimento femminile. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.30 Nella prova a squadra riservata agli uomini Tommaso Giacomel cercherà di trascinare i suoi compagni, dopo essere stato il primattore indiscusso a livello individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
#Giacomel, come ha commentato @DarioPuppo davanti a queste parole, conferma di essere un vero grande: “Oberhof è l’università del biathlon e abbiamo un po’ tutti fallito l’esame oggi, me compreso: ho fatto 6 errori al poligono e non va bene. Si’, ho vinto x.com
#TommasoGiacomel ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Oberhof dedicandola a Bakken: “Credo che Sivert sarebbe stato orgoglioso di me oggi” Tommaso Giacomel ha iniziato il 2026 con una splendida vittoria nella tappa di Coppa del Mond - facebook.com facebook
