Qual è la posizione giusta per dormire? La risposta può sorprenderti

Da cultweb.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La posizione migliore per dormire varia da persona a persona, influenzata da comfort, salute e preferenze individuali. Dormire in modo corretto può favorire il riposo e prevenire problemi muscolari o articolari. In questo articolo, esploreremo le opzioni più comuni e le considerazioni da tenere a mente per trovare la posizione più adatta alle proprie esigenze, offrendo consigli pratici e basati su evidenze.

Passiamo circa un terzo della nostra vita a letto, eppure raramente riflettiamo su come il nostro corpo sia posizionato durante quelle ore. La scienza del riposo rivela però che il modo in cui ci addormentiamo non è un dettaglio trascurabile: la postura notturna agisce come una vera e propria terapia invisibile, capace di prevenire dolori cronici, ottimizzare la digestione e persino migliorare la qualità del respiro. Gli esperti del sonno identificano due grandi vincitrici per la salute generale: la posizione supina (a pancia in su) e quella laterale. Dormire sulla schiena è il metodo più efficace per distribuire il peso in modo uniforme, rilassando le articolazioni e mantenendo la colonna vertebrale distesa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

