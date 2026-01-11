Punisher | Svelato il nuovo logo della miniserie dell’MCU per il debutto su Disney+

Nel 2026, il vigilante Frank Castle torna nel Marvel Cinematic Universe con una nuova miniserie su Disney+. È stato recentemente svelato il logo ufficiale, anticipando il debutto di questa attesa produzione. Un’occasione per i fan di seguire le vicende di uno dei personaggi più complessi e iconici della Marvel, con un’attenzione particolare alla sua evoluzione narrativa e visiva.

Il 2026 segna il ritorno ufficiale di uno dei vigilanti più amati e brutali della Marvel: Frank Castle. In vista della sua attesa Presentazione Speciale su Disney+, è stato svelato il nuovo logo di Punisher, un cambiamento che non è solo estetico, ma profondamente legato alla trama che vedremo nell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). Dopo il successo della serie Netflix, Jon Bernthal riprende il ruolo di Frank Castle, seguendo le orme del Daredevil di Charlie Cox. Il Punitore si prepara a un anno da protagonista: lo vedremo infatti sia sul grande schermo in Spider-Man: Brand New Day, sia nel suo speciale dedicato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

