Il gruppo Dole si prepara con attenzione alla prossima partita contro Cento. Pierpaolo Marini sottolinea l’impegno durante gli allenamenti e l’importanza di entrare in campo con determinazione. Con un'intensa settimana di preparazione alle spalle e il supporto di Alipiev, la squadra si avvicina all’incontro con la volontà di affrontarlo nel modo più efficace possibile.

C’è tanta voglia di rientrare in campo, per il gruppo Dole. Pierpaolo Marini suona la carica in vista della partita con Cento: "Ci siamo allenati bene nei giorni scorsi – dice proprio ‘Pier’ – e Alipiev ha una settimana di allenamenti in più con noi. Si sta integrando nei nostri meccanismi, è un ragazzo molto propositivo e disponibile e si sta mettendo al servizio della squadra". Davanti alla Rinascita c’è una Sella Cento con un buon duo di americani e italiani pericolosi. "Squadra da non sottovalutare che sta giocando un buon campionato ed è ben allenata da Di Paolantonio. Un mix di esperienza e gioventù che è molto difficile da affrontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Proviamo a indirizzare la partita fin da subito"

Leggi anche: Zls a Ravenna, Priolo: "Lavoriamo fin da subito su investimenti e infrastrutture strategiche"

Leggi anche: Chivu alla vigilia di Inter-Napoli: “Partita che può indirizzare una stagione”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Proviamo a indirizzare la partita fin da subito" - C’è tanta voglia di rientrare in campo, per il gruppo Dole. ilrestodelcarlino.it