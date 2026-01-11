Prova a salvare un uomo caduto nel lago di Como ma scivola e si ferisce | Gesto di eccezionale coraggio

Il 4 gennaio a Como, Salvatore Samale ha tentato di salvare un uomo caduto nel lago, ma durante l’intervento è scivolato e si è ferito. Un gesto di grande coraggio e altruismo, che sottolinea l’importanza dell’umanità e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza. La sua azione rappresenta un esempio di dedizione e spirito di solidarietà, valori fondamentali nella comunità locale e oltre.

Lo scorso 4 gennaio Salvatore Samale è scivolato sul lungolago a Como mentre tentava di raggiungere un uomo caduto in acqua. I due sono stati poi tratti in salvo dai militari. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

