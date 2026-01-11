Proteste Iran Teheran incolpa Occidente e Bibi provoca | Se regime cade torneremo partner

Le recenti proteste in Iran hanno portato a un aumento delle tensioni tra Teheran e le potenze occidentali. Mentre il governo iraniano incolpa l'Occidente per le manifestazioni, le dichiarazioni di Bibi Netanyahu indicano una posizione di apertura in caso di cambiamenti nel regime. La situazione si inserisce in un contesto complesso di rapporti internazionali, tra conflitti interni e diplomazia.

Iran, la protesta sfida la repressione: scontri nelle città, blackout totale e oltre 100 morti - Nonostante la stretta del governo e il blocco quasi completo di internet, le proteste contro il regime proseguono in oltre cento città del Paese. vanityfair.it

Iran, continuano le proteste. Blackout di internet a Teheran e in altre città - Folle di persone e veicoli che suonano il clacson hanno riempito una parte del vasto viale Ayatollah Kashani, come mostrano le immagini provenienti da Teheran diffuse anche sui social network, mentre ... tg24.sky.it

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Manifestazioni a Teheran contro la repubblica islamica. Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran è quasi raddoppiato in poche ore, passando da 65 morti ad almeno 116, secondo l'ultimo aggior - facebook.com facebook

Notte di proteste in Iran, prosegue il blackout di internet. Manifestazioni a Teheran contro la repubblica islamica #ANSA x.com

