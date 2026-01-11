Proteste in Iran Israele in massima allerta per possibile intervento Usa Qalibaf | Se ci attaccano colpiremo basi americane

Nelle strade di Teheran si sono svolte nuove proteste antigovernative, rappresentando il più grande movimento contro la repubblica islamica degli ultimi tre anni. Intanto, Israele si mantiene in massima allerta in previsione di un possibile intervento degli Stati Uniti, mentre le tensioni nella regione continuano a crescere. Qalibaf ha dichiarato che in caso di attacco, risponderanno colpendo le basi americane.

Roma, 11 gennaio 2026 – Ancora una notte di proteste in Iran, dove gli slogan antigovernativi hanno riempito le strade di Teheran, mentre i manifestanti incitavano al più grande movimento contro la repubblica islamica degli ultimi tre anni, nonostante una repressione forte sotto la copertura di un blackout di Internet, secondo quanto riporta Afp. L'Iran ha attribuito agli Stati Uniti la responsabilità delle manifestazioni scoppiate due settimane fa nella capitale a causa delle difficoltà economiche e da allora alimentate in tutto il paese con richieste di estromissione delle autorità religiose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

