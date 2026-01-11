Proteste in Iran il messaggio di Trump | Pronti ad aiutare vogliono la libertà

In un contesto di crescente repressione in Iran, con vittime tra i manifestanti, Donald Trump ha pubblicamente espresso la sua disponibilità a offrire supporto. La situazione nel paese rimane critica, mentre le proteste continuano a rappresentare una richiesta di maggiore libertà e diritti. Questo intervento si inserisce in un quadro complesso di tensioni internazionali e di attenzione globale sulle vicende iraniane.

(Adnkronos) – Mentre si fa sempre più dura la repressione del regime contro le proteste in Iran, tra morti e feriti che secondo testimoni "riempiono" gli ospedali del Paese, arriva il messaggio di Donald Trump ai manifestanti. Una riga appena, lanciata sul social Truth, che suona come una promessa a chi da oltre due settimane.

Non so se le proteste di questi giorni in Iran produrranno un reale effetto sul regime teocratico che da decenni opprime quel popolo e che ha nuovamente scatenato una feroce repressione, come già nel 2019 e nel 2022. Una cosa però è certa: il regime fonda - facebook.com facebook

Le proteste antigovernative continuano in Iran per la 14esima notte consecutiva. Tuttavia, da venerdì, solo un numero limitato di immagini e video è filtrato a causa del blocco di Internet. Dura condanna dall'Ue x.com

