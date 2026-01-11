Proteste in Iran il figlio dell' ultimo scià | Pronto a guidare la transizione E Trump studia come intervenire
Le proteste in Iran persistono, mettendo sotto pressione il regime degli ayatollah. Tra i protagonisti, il figlio dell’ultimo scià si dice pronto a guidare una transizione politica, mentre l’interesse internazionale si concentra sulla possibilità di interventi esterni, con Trump che valuta le opzioni disponibili. La mobilitazione dei cittadini iraniani continua a rappresentare un momento di grande tensione politica ed sociale nel paese.
Le proteste continuano a far tremare il regime degli ayatollah in Iran. Migliaia sono i manifestanti che scendono in strada contro la guida suprema Ali Khamenei e sfidano le guardie rivoluzionarie iraniane. I soldati sparano "all'altezza degli occhi" sulla folla: secondo l'organizzazione per i. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Iran, le proteste: «Morte a Khamenei». Il figlio dello Scià di Persia: «Io pronto a tornare»
Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare»
Iran, dilaga la protesta. E gli USA parlano col figlio dello Shah; Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto; “In Iran sempre più giovani chiedono la caduta del regime e il ritorno del figlio dello scià”. Proteste e scenari, Toninelli (Ispi): “La possibilità di attacco Usa o Israele c'è”; Rivolta in Iran: ora spunta il figlio dell’ultimo Scià.
Proteste in Iran, il figlio dell'ultimo scià: "Pronto a guidare la transizione". E Trump studia come intervenire - Sarebbero centinaia le vittime della repressione delle guardie rivoluzionarie, decine di migliaia gli arrestati ... today.it
Perché i manifestanti in Iran inneggiano al figlio dello scià - Reza Pahlavi è in esilio da quasi 50 anni ma in queste settimane è tornato rilevante: non vuol dire però che abbia vero sostegno politico ... ilpost.it
Proteste in Iran, gli ayatollah minacciano di morte i manifestanti, Trump: «Pronti ad aiutarli» - Nel quattordicesimo giorno di proteste, mentre l’ayatollah Khamenei alza il livello di allerta delle Guardie della rivoluzione, il figlio dello scià deposto incita i rivoltosi e si prepara al rientro. editorialedomani.it
Proteste in tutto l’#Iran, decine di morti. #Teheran: se attaccati #Israele e basi #USA obiettivi legittimi - facebook.com facebook
Le proteste in #Iran, nate dalla crisi economica e ormai estese a tutto il paese, sfidano apertamente il regime che risponde con una repressione sempre più violenta e il blackout totale di internet. Di Marco Orioles #11gennaio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.