Proteste in Iran il figlio dell' ultimo scià | Pronto a guidare la transizione E Trump studia come intervenire

Le proteste in Iran persistono, mettendo sotto pressione il regime degli ayatollah. Tra i protagonisti, il figlio dell’ultimo scià si dice pronto a guidare una transizione politica, mentre l’interesse internazionale si concentra sulla possibilità di interventi esterni, con Trump che valuta le opzioni disponibili. La mobilitazione dei cittadini iraniani continua a rappresentare un momento di grande tensione politica ed sociale nel paese.

Perché i manifestanti in Iran inneggiano al figlio dello scià - Reza Pahlavi è in esilio da quasi 50 anni ma in queste settimane è tornato rilevante: non vuol dire però che abbia vero sostegno politico ... ilpost.it

Proteste in Iran, gli ayatollah minacciano di morte i manifestanti, Trump: «Pronti ad aiutarli» - Nel quattordicesimo giorno di proteste, mentre l’ayatollah Khamenei alza il livello di allerta delle Guardie della rivoluzione, il figlio dello scià deposto incita i rivoltosi e si prepara al rientro. editorialedomani.it

Proteste in tutto l’#Iran, decine di morti. #Teheran: se attaccati #Israele e basi #USA obiettivi legittimi - facebook.com facebook

Le proteste in #Iran, nate dalla crisi economica e ormai estese a tutto il paese, sfidano apertamente il regime che risponde con una repressione sempre più violenta e il blackout totale di internet. Di Marco Orioles #11gennaio x.com

