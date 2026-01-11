Prosegue la serie negativa di Lorenzo Musetti | le sette finali ATP perse di fila E con i Challenger…

Lorenzo Musetti continua a incontrare difficoltà nelle finali ATP, con sette sconfitte consecutive, e anche nelle competizioni Challenger. In quasi due anni, il tennista italiano ha disputato nove finali senza riuscire a conquistare il titolo. Questa serie negativa evidenzia le sfide che Musetti sta affrontando nel consolidare la propria posizione nel circuito professionistico.

Lorenzo Musetti non è riuscito a sfatare il tabù delle finali: ne ha giocate ben nove negli ultimi venti mesi e le ha perse tutte. Dal 5 maggio 2024 al 5 gennaio 2026, soltanto sconfitte negli atti conclusivi disputati dal toscano, che dopo il ko odierno ha dichiarato che forse le finali non sono le sue partite. Gli ultimi trofei alzati al cielo risalgono al 2022, quando si impose sul cemento di Napoli e sulla terra rossa di Amburgo, poi si è aperta una seria decisamente negativa per il nuovo numero 5 del mondo, i cui risultati sono stati encomiabili nelle ultime due stagioni, ma a cui è mancata la stoccata decisiva per fare festa. 🔗 Leggi su Oasport.it

