Proposta Urbinati tra critiche e prudenza
Le reazioni politiche alla possibile candidatura di Fabio Urbinati a sindaco di San Benedetto si confrontano tra commenti critici dalla Lega e atteggiamenti di prudenza da parte del tavolo progressista, mentre il Pd mantiene un certo riserbo. Ex consigliere regionale ed esponente del Pd, Urbinati sta attirando l’attenzione dei diversi schieramenti, che valutano attentamente le implicazioni di questa possibile candidatura nel panorama locale.
Dalla critica della Lega alla prudenza del tavolo progressista, al silenzio del Pd. Le prime reazioni politiche alla disponibilità annunciata da Fabio Urbinati, ex consigliere regionale ed esponente del Pd, a una possibile candidatura a sindaco di San Benedetto arrivano dal centrodestra e, in particolare, dalla Lega. A intervenire è Filippo Olivieri, ex assessore comunale nella giunta Piunti, criticata dallo stesso Urbinati. "Senza voler mancare di rispetto all’ex consigliere regionale, sentirlo parlare del buon governo del centrosinistra mi lascia un po’ perplesso", afferma, entrando poi nel merito delle esperienze passate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Elezioni regionali 2025. Caputo (Forza Italia): "Bene proposta per le pensioni minime di Cirielli. Critiche? Infondate"
Leggi anche: Giornate di test sulla neve tra prudenza e attese
Proposta Urbinati tra critiche e prudenza.
E correre nel nostro negozio a comprarlo Via Ugo Bassi 31/b – 40121 Bologna +39 051 264 931 Dal lunedì al sabato: 9:00-13:30 e 15:00-19:30 #GioielleriaGuidetti #Anello #Solitario #Proposta #Gioiello #Gioielleria #GioielleriaBologna #Artigianato - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.