Pronti partenza e gol Poi l’inutile foga di Banda spiana la strada al Parma
Al minuto 55, durante la partita tra Lecce e Parma, Banda commette un fallo su Delprato, capitano del Parma. Dopo un controllo al VAR, l’arbitro decide di escludere il calciatore del Lecce con un cartellino rosso, influenzando così l’andamento del match. Un episodio che sottolinea l’importanza delle decisioni tecnologiche nel calcio moderno.
LECCE - Al minuto 55, poco dopo aver fallito una opportunità da rete, Banda commette un fallo molto duro sul Delprato, capitano del Parma: la decisione iniziale dell’arbitro Marinelli è di ammonire il calciatore del Lecce ma l’intervento del Var, corretto come da regolamento, lo induce a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
