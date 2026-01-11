Il match tra PSG e Paris FC, valido per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. In questa analisi troverai le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni su come seguire l’incontro. Una partita da seguire con attenzione, indipendentemente dal risultato finale.

Psg-Paris FC è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla Si dice che la fortuna aiuta gli audaci. E allora ecco che il Psg si può ritenere davvero fortunato. Perché come era successo nella Supercoppa Europea, ha fatto lo stesso in quella di Francia. Pareggio all’ultimo secondo – ma che errore del Marsiglia in fase di non possesso palla – e poi vittoria ai rigori. Per iniziare il 2026 con l’ennesimo trofeo. Un’abitudine per la squadra parigina. (AnsaFoto) Ilveggente.it Un altro derby nello spazio di poco tempo dopo quello in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Psg-Paris FC: festa anche dopo il 90esimo

Leggi anche: Pronostico PSG-Paris FC: la vicinanza non cambia lo spirito

Leggi anche: Pronostico Lille-Paris FC: vittoria e balzo in classifica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Psg-Marsiglia: il pronostico è per i campioni, ma De Zerbi può fare il colpo; Quote vincente Champions League 2025/2026, il pronostico: favoriti Arsenal e Bayern Monaco; Paris Saint Germain-Paris FC (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici,...; Pronostico PSG - Paris FC - Ligue 1.

Pronostico PSG-Paris FC: la vicinanza non cambia lo spirito - Paris FC è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it