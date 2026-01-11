Il match tra Liverpool e Barnsley, valido per i 32esimi di finale della FA Cup, rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre. Dopo una fase iniziale di stagione difficile per il Liverpool, questa partita offre l’opportunità di riscatto. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e indicazioni su come seguire l’evento.

Liverpool-Barnsley è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Ha mollato troppo presto il Liverpool. E ha chiuso ogni possibilità di andare a prendersi di nuovo la Premier League. Sì, è complicato, anzi impossibile, ripetersi. E dopo il mercato estivo nessuno si aspettava che la squadra di Slot si potesse trovare in questo momento in questa situazione di classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E allora ecco che la Fa Cup potrebbe diventare un grosso obiettivo per la formazione del tecnico olandese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Barnsley: Slot non può sbagliare

Leggi anche: Pronostico Liverpool-Nottingham Forest: Slot stavolta non sbaglia

Leggi anche: Pronostico Liverpool-Leeds: Slot comincia come ha chiuso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liverpool vs Barnsley Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | FA Cup 12-01-2026; Schedina lunedì calcio estero: coppe nazionali e Liga nel nostro menu; Quote antepost vincente Premier League 2025-26; Bayern Monaco-Wolfsburg (domenica 11 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi vitto....

Pronostico Liverpool-Leeds: Slot comincia come ha chiuso - Leeds è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it