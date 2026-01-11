Pronostico Fiorentina-Milan | la classica cortomusata

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la ventesima giornata di Serie A, si disputa domenica alle 15. In questo incontro si affrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, vengono analizzate le statistiche, le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione in diretta TV e streaming.

Fiorentina-Milan è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Se vuole salvarsi la Fiorentina deve tornare a vincere. Ma sinceramente, quella vista contro la Lazio (almeno nel primo tempo) farà davvero fatica contro il Milan di Massimiliano Allegri. Sì, è vero, poi nella ripresa Vanoli ha trovato un po’ le contromisure e quindi è riuscito a portare un punto a casa (potevano essere tre senza il rigore concesso alla fine) ma se nel primo tempo sarebbe stato sotto tre a zero non ci sarebbe stato nulla da recriminare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

