Ecco la guida ai programmi TV dell’11 gennaio 2026. In questa giornata si alternano fiction, quiz e film, offrendo diverse opzioni di intrattenimento. Su Rai 1 va in onda “Prima di noi”, mentre Canale 5 propone “Chi vuole essere milionario”. Sky Cinema Family trasmette invece il film “Biancaneve”. Una panoramica utile per scegliere cosa vedere, senza enfasi o sensazionalismi.

Guida ai programmi TV dell’11 gennaio 2026: “Prima di noi” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5, “Biancaneve” su Sky Cinema Family. La serata televisiva dell’ 11 gennaio 2026 offre su Rai 1 Prima di noi, la fiction storico?familiare che racconta l’Italia degli anni ’30 con un taglio emotivo e una cura scenografica di alto livello; Rai 2 propone la commedia fantastica Il Principe di Roma, un viaggio surreale tra epoche diverse; mentre Rai 3 conferma la sua vocazione informativa con una nuova puntata di Report, dedicata alle inchieste più urgenti del momento. Sul fronte Mediaset, Canale 5 richiama il grande pubblico con Chi vuole essere milionario?, il quiz che continua a unire tensione e cultura pop, mentre Rete 4 approfondisce l’attualità con Fuori dal coro e Italia 1 torna al suo marchio di fabbrica con Le Iene, tra reportage, denuncia e ironia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV 11 gennaio 2026: fiction, quiz e film

