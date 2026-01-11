Programma variegato Cuore alla San Giorgio Si parte con ’Hurbinek’

Il programma della San Giorgio si distingue per la sua varietà e attenzione alla cultura dei libri. Si inizia con l’appuntamento ‘Hurbinek’, continuando nel 2026 a promuovere la lettura come strumento di crescita e comunità. Senza enfatizzazioni o eventi spettacolari, l’obiettivo è avvicinare un pubblico sempre più vasto a questi strumenti di conoscenza, mantenendo vivo il valore di un patrimonio condiviso e accessibile.

Non eventi "gridati", né nomi da occasione speciale. Qui anche in questo 2026 si continuerà a fare ciò che si fa da sempre attorno ai libri: costruire comunità, avvicinare ogni possibile pubblico a questi straordinari strumenti di crescita tutti da sfogliare. Così accadrà anche in questo primo mese da Capitale Italiana del Libro con, ovviamente, alcuni eventi destinati ad essere più di richiamo com’è il caso de "Le parole di Hurbinek", quarta edizione costruita attorno a un’idea non di una ma di più Giornate della Memoria. Iniziato con un’anteprima ieri alla libreria Lo Spazio, l’evento entrerà nel vivo il prossimo 18 gennaio al Teatro Bolognini: sarà Nicola Lagioia, già Premio Strega nonché direttore del Salone del Libro di Torino dal 2017 al 2023, con "Letteratura in fuga" a inaugurare la maratona di appuntamenti che si esaurirà il 27 gennaio prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Programma variegato. Cuore alla San Giorgio. Si parte con ’Hurbinek’ Leggi anche: "Note di Natale", alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro Leggi anche: Trovato morto in un canneto con una ferita alla schiena: giallo a Porto San Giorgio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Programma variegato. Cuore alla San Giorgio. Si parte con ’Hurbinek’; “Befana in Piazza” a San Severino Marche; Befana, il volo su tutto il Padovano tra show, trampolieri, musica e magie. Il programma. Programma variegato. Cuore alla San Giorgio. Si parte con ’Hurbinek’ - Qui anche in questo 2026 si continuerà a fare ciò che si fa da sempre attorno ai libri: costruire comunità, avvicinare ogni possibile pubblico a qu ... msn.com

Diretto dal maestro Nicodemo Giorno ha proposto un programma natalizio variegato, capace di coniugare tradizione e sonorità più moderne, offrendo al pubblico un percorso musicale coinvolgente ed emozionante - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.