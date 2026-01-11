Le probabili formazioni di Inter e Napoli sono ormai definite, con Chivu che ha confermato la sua presenza in campo. Entrambe le squadre si presentano con i giocatori titolari, pronti a confrontarsi in una partita di grande importanza. La serata offrirà l’opportunità di osservare le scelte strategiche dei rispettivi allenatori e di valutare lo stato di forma delle formazioni.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Napoli, Chivu ha sciolto tutte le riserve in vista della sfida in programma questa sera. Le ultime. La notte di San Siro non è solo il teatro del big match tra la capolista e i campioni in carica, ma una vera e propria sfida contro la storia. Se da un lato l’ Inter ha trasformato il Meazza in un fortino inespugnabile contro i partenopei (imbattuta da otto gare casalinghe, con l’ultimo KO risalente al 2017), dall’altro deve fare i conti con una statistica inquietante: a partire dagli anni 2000, i nerazzurri hanno vinto solo due delle 19 sfide giocate nel girone di ritorno contro il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Inter Napoli: zero dubbi per Chivu, in campo tutti i titolarissimi. Davanti tocca alla Thu-La

