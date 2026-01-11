Primavera arriva il Genoa C’è da difendere la vetta

Con l’arrivo della primavera, il Genoa si prepara a affrontare le sfide cruciali della stagione, con l’obiettivo di mantenere la vetta. Dopo un avvio promettente, la squadra di Jacopo Sbravati ha attraversato un periodo di difficoltà, ottenendo solo tre punti nelle ultime sette partite. Resta importante monitorare l’andamento e le strategie per capire se i rossoblù potranno riprendere il cammino verso le zone alte della classifica.

Ad un certo punto il Genoa sembrava poter essere una delle squadre in corsa per conquistare una posizione finale di alta classifica, poi chissà cosa si è rotto nei meccanismi della squadra allenata da Jacopo Sbravati che nelle ultime sette gare disputate ha raccolto soltanto tre punti. Al contrario, il Cesena ha addirittura accelerato tanto che adesso i giovani bianconeri guidano la classifica inseguiti da vicino dalla Fiorentina. Insomma al centro sportivo ’ Romagna Centro ’ arriva un avversario che non gode di un morale alle stelle, ma di certo avrà molta voglia di tornare alla vittoria che manca ormai da due mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

