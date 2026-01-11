Prima e seconda La AM Aglianese difende il primato contro il Viaccia

Da sport.quotidiano.net 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra AM Aglianese si prepara ad affrontare la sedicesima giornata di Prima categoria, con l’obiettivo di mantenere il primo posto in classifica. La partita contro il Viaccia è programmata per le 14:00 e rappresenta un appuntamento importante nel percorso stagionale. Gli appassionati attendono una sfida equilibrata, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza per gli esiti finali.

Tutto pronto per la sedicesima giornata del campionato di Prima categoria: calcio d’inizio fissato per le 14.30 odierne. La capolista AM Aglianese sfidano in trasferta il Viaccia con l’obiettivo di conservare il primato dagli assalti di Fornacertte Casarosa (impegnato con la Montagna Pistoiese) e Intercomunale Monsummano, allo strulli con lo Staffoli. L’Atletico Spedalino sarà di scena sul campo del Bellaria Cappuccini, mentre il CQS Tempio Chiazzano andrà alla ricerca di punti salvezza contro il Casale Fattoria. Nel girone C, il rigenerato Quarrata di Somigli va a caccia di conferme a Chiazzano contro il Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

prima e seconda la am aglianese difende il primato contro il viaccia

© Sport.quotidiano.net - Prima e seconda. La AM Aglianese difende il primato contro il Viaccia

Leggi anche: Prima e seconda. La AM Aglianese riceve il Prato Nord. In Valdinievole c’è Borgo-Chiesina

Leggi anche: Prima e Seconda categoria: la AM Aglianese sul campo del C. F. 2001. Il Monsummano a San Miniato per riaccendersi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Prima e Seconda Categoria: i campioni d'Inverno della Toscana!; Prima Categoria, le pratesi al via del girone di ritorno; Prima Categoria: Quarrata super poker, Aglianese super tonfo; Eccellenza A. Nuovo attaccante per il Viareggio!.

prima seconda am aglianesePrima e seconda. La AM Aglianese difende il primato contro il Viaccia - Tutto pronto per la sedicesima giornata del campionato di Prima categoria: calcio d’inizio fissato per le 14. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.