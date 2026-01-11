Prima e seconda La AM Aglianese difende il primato contro il Viaccia
La squadra AM Aglianese si prepara ad affrontare la sedicesima giornata di Prima categoria, con l’obiettivo di mantenere il primo posto in classifica. La partita contro il Viaccia è programmata per le 14:00 e rappresenta un appuntamento importante nel percorso stagionale. Gli appassionati attendono una sfida equilibrata, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza per gli esiti finali.
Tutto pronto per la sedicesima giornata del campionato di Prima categoria: calcio d’inizio fissato per le 14.30 odierne. La capolista AM Aglianese sfidano in trasferta il Viaccia con l’obiettivo di conservare il primato dagli assalti di Fornacertte Casarosa (impegnato con la Montagna Pistoiese) e Intercomunale Monsummano, allo strulli con lo Staffoli. L’Atletico Spedalino sarà di scena sul campo del Bellaria Cappuccini, mentre il CQS Tempio Chiazzano andrà alla ricerca di punti salvezza contro il Casale Fattoria. Nel girone C, il rigenerato Quarrata di Somigli va a caccia di conferme a Chiazzano contro il Poggio a Caiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
