Prima di noi | anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, domenica 11 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 1930. I giovani Sartori diventano grandi. Renzo stringe amicizia con Flaviut, figlio di Leone. Gabriele studia con Luciano, ricco compagno di scuola. L'ipersensibile Domenico preoccupa i genitori e Nadia appare sempre più stanca.

