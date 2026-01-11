Il prezzo del gas naturale all’ingrosso, in particolare al Punto di Scambio Virtuale (PSV), rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. Oggi, 11 gennaio 2026, il valore medio si aggira intorno a 0,302 €/Smc. Conoscere l’andamento del prezzo del gas aiuta a comprendere le dinamiche di mercato e a valutare eventuali impatti sui consumi e sui costi energetici.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 11 Gennaio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,302 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 31,97 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh? 93,46 Smc). Negli ultimi giorni il PSV ha mostrato una certa volatilità, con una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a inizio mese. Dopo aver toccato i 36,86 €MWh (0,395 €Smc) l’8 Gennaio 2026, il prezzo è progressivamente sceso, tornando sotto la soglia dei 32 €MWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 7 gennaio 2026; Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 2 gennaio 2026; Carta.Il Governo intervenga senza indugi.

Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it