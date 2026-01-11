prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas naturale al metro cubo oggi rappresenta un elemento chiave nella composizione delle bollette energetiche delle famiglie italiane. Conoscere l’andamento dei costi permette di monitorare le spese e valutare eventuali variazioni nel mercato energetico. In questo articolo, forniremo aggiornamenti affidabili e dettagliati sul costo attuale del gas naturale, contribuendo a una maggiore consapevolezza sulla gestione delle utenze domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Con oscillazioni quotidiane e aggiornamenti mensili, conoscere il prezzo aggiornato è fondamentale per comprendere quanto si spenderà realmente e quali strategie adottare per risparmiare. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 11 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di ottobre 2025, ultimo disponibile). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente e zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

