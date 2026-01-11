Presentazione del volume Odoardo Plinio Masini - Biografia di un repubblicano

Da padovaoggi.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro per la Ricerca e la Documentazione di Battaglia Terme presenta il volume

Il Centro per la Ricerca e la Documentazione (CRD) sulla Storia Locale di Battaglia Terme vi invita alla presentazione del volume dedicato a Odoardo Plinio Masini, illustre concittadino, mazziniano e antifascista, la cui Villa si affaccia sul Canale Battaglia e che ha lasciato un patrimonio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Presentazione del volume “La tipografia diventa poesia” di Fausto Roncone

Leggi anche: Cassino, Presentazione del volume "La psicoanalisi di fronte ai comportamenti alimentari contemporanei"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.