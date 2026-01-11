Portico di San Luca fine restauro | Ora Garisenda Patrimonio Unesco

Il Portico di San Luca, simbolo storico di Bologna, ha completato il restauro che ne ha rafforzato struttura e bellezza. Ora riconosciuto come Patrimonio Unesco, rappresenta un importante patrimonio culturale e religioso, simbolo di identità e tradizione locale. Come affermato dal cardinale Matteo Zuppi, il portico è un vero e proprio cammino di fede e storia per la città.

ll Portico di San Luca "che è un po' il nostro cammino di Santiago", dice il cardinale Matteo Zuppi, da oggi è più forte. In una Basilica di San Luca baciata dal sole, la fine del restauro del tesoro che è Patrimonio Unesco dal 2021 è stata definita "una giornata bellissima". Nel cantiere – che è terminato con un anno e mezzo di ritardo a causa del fallimento della prima ditta appaltatrice – sono stati investiti 6 milioni e 850mila euro di cui 4 milioni e 850mila euro stanziati dall'allora presidente della Regione Emilia-Romagna nel ruolo di commissario alla ricostruzione post-sisma, attraverso fondi ministeriali e 2 milioni finanziati dal ministero della Cultura.

