Pongracic su Fullkrug | Lo conosco ovvio E’ una grande punta è pericolosa

Pongracic ha commentato la sfida tra Fiorentina e Milan, sottolineando la qualità di Fullkrug. “Lo conosco, è una grande punta, molto pericolosa”, ha detto il giocatore viola in vista della partita di oggi alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi. La gara, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, si preannuncia equilibrata tra due squadre in cerca di punti fondamentali.

FIORENTINA XI: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Sohm, Gudmundsson; Kean. AC MILAN XI: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Füllkrug, Pulisic. x.com

