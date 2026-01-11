Polizia di Stato il sindacato | Grave carenza di organico in tutta la provincia situazione insostenibile

Il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) segnala una significativa carenza di personale in tutta la provincia, evidenziando una situazione che sta diventando insostenibile. La mancanza di organico compromette l’efficienza delle attività di sicurezza e di tutela dei cittadini, richiedendo interventi immediati per affrontare questa criticità e garantire un servizio di polizia efficace e adeguato alle esigenze della comunità.

Il Sap, Sindacato autonomo di Polizia, esprime tutta la sua preoccupazione "per la grave carenza di organico che affligge tutta la provincia". Viene spiegato in una nota che "già con numerosi interventi e segnalazioni negli anni il Sap ha evidenziato la costante perdita di risorse umane e anche.

