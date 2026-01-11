Pnrr allarme per la sanità | La Casa di comunità è fuori

Il recente dibattito sul PNRR e la sanità regionale solleva preoccupazioni sulla realizzazione delle Case di comunità. Il sindaco Francesco Persiani ha evidenziato come molte aree possano essere escluse da queste strutture, sollevando un'interrogazione che coinvolge l’intera comunità. Durante l’incontro con le associazioni del terzo settore, si è discusso del percorso partecipato per il Piano Integrato di Sviluppo 2024-2026, evidenziando l’importanza di un’attenzione condivisa alle esigenze

"Esclusi dalla nuova sanità regionale? una domanda che riguarda tutti". A domandarselo è il sindaco Francesco Persiani, riflettendo sull'incontro di Asl organizzato venerdì nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale con le associazioni del terzo settore per il percorso partecipato di costruzione del Pis 2024 -2026. "Nell'occasione – spiega – è stato illustrato il profilo di salute della zona Apuane. Il quadro emerso è molto sconfortante poiché la nostra provincia, Costa e Lunigiana, esprime i dati peggiori a livello regionale. Risultiamo i peggiori per natalità, mortalità, malattie oncologiche e chi più ne ha più ne metta.

Sanità e infrastrutture, l’allarme del PD di Tagliacozzo su ospedali, fondi PNRR e collegamenti con Roma https://www.terremarsicane.it/sanita-e-infrastrutture-lallarme-del-pd-di-tagliacozzo-su-ospedali-fondi-pnrr-e-collegamenti-con-roma/ #Attualità #Tagliaco - facebook.com facebook

