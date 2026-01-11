Plebiscito corsaro in Brianza | tre punti di spessore
Il Centro Sportivo Plebiscito riprende con un risultato positivo, conquistando tre punti importanti in trasferta contro il Como Nuoto, con il punteggio di 9-7. La vittoria del 10 gennaio testimonia la determinazione della squadra e rappresenta un buon inizio di ripresa nel campionato di nuoto. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e stimola nuovi obiettivi per le prossime gare.
Riparte con il piede giusto il campionato del Centro Sportivo Plebiscito che, dopo la pausa natalizia, torna al successo imponendosi in trasferta sabato 10 gennaio sul Como Nuoto 9-7. Alla piscina Pia Grande di Monza, dopo un’ottima prima parte di incontro, i patavini resistono al tentativo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino: rimonta granata, Pisacane si prende tre punti pesantissimi
Leggi anche: Cagliari corsaro a Torino: rimonta granata, Pisacane si prende tre punti pesantissimi
Gigi D'Alessio, tre show a piazza del Plebiscito - Gigi D'Alessio torna in Piazza del Plebiscito, a Napoli, con tre nuove serate il 19, 20 e 21 settembre: uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato acclamato da oltre 200. ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.