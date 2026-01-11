È stato inaugurato ieri il nuovo Palazzetto del Tennis di Copparo, recentemente ristrutturato per garantire maggiore sicurezza e funzionalità. Gli interventi, con un investimento superiore a 700.000 euro, hanno riguardato sia gli spazi interni che quelli esterni, migliorando l'accoglienza e la fruibilità dell'impianto. La riqualificazione mira a offrire un ambiente più sicuro e accessibile per atleti e utenti, consolidando il ruolo del palazzetto come punto di riferimento sportivo in zona.

È stato inaugurato nella mattinata di ieri, il rinnovato Palazzetto del Tennis di Copparo, reso più sicuro, accogliente e migliorato dal punto di vista della fruibilità grazie ad una serie di opere che hanno interessato sia la parte interna che esterna. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Fiammanti e i gestori dell’impianto: Enrico Novo, presidente di Delta Po Sport, in rappresentanza dell’associazione temporanea d’impresa che, assieme ad Acqua Time, ha assunto la guida del Centro Sportivo di Copparo; la stessa associazione ha subaffidato il Palazzetto alla Tennis Play Asd presieduta da Enrico del Ponte, maestro nazionale di tennis e da 35 anni direttore del Centro Tennis Albarella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più sicuro il palazzetto del tennis. Oltre 700mila euro di interventi

