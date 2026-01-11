Pistocchi | Lotta Scudetto? Inserisco anche il Milan nonostante il suo allenatore parli di Champions…

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto di recente su 'Radio TuttoNapoli', ha commentato la corsa al titolo di campione d’Italia, includendo anche il Milan nella discussione. Nonostante le dichiarazioni del tecnico rossonero in merito alla Champions League, Pistocchi ritiene che anche i rossoneri possano essere protagonisti nella lotta per lo Scudetto. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del campionato.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, ospite nelle ultime ore su 'Radio TuttoNapoli' ha parlato della lotta Scudetto. Ecco il suo commento su Inter, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

