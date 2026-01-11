Pistocchi | Lotta Scudetto? Inserisco anche il Milan nonostante il suo allenatore parli di Champions…
Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto di recente su 'Radio TuttoNapoli', ha commentato la corsa al titolo di campione d’Italia, includendo anche il Milan nella discussione. Nonostante le dichiarazioni del tecnico rossonero in merito alla Champions League, Pistocchi ritiene che anche i rossoneri possano essere protagonisti nella lotta per lo Scudetto. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del campionato.
Il giornalista Maurizio Pistocchi, ospite nelle ultime ore su 'Radio TuttoNapoli' ha parlato della lotta Scudetto. Ecco il suo commento su Inter, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Lotta Scudetto, Giovanni Galli: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve. Allegri grande allenatore»
Leggi anche: Il ‘miracolo sportivo’ di Allegri e il ‘vantaggio’ del suo Milan nella lotta Scudetto
Pistocchi: "Nonostante il suo allenatore parla di Champions, il Milan lo metto nella lotta Scudetto" - Maurizio Pistocchi, giornalista, si è così espresso a Radio TuttoNapoli sulla lotta Scudetto: ""Che Napoli vedremo con l’Inter? milannews.it
Donovan Metayer, sopravvissuto alla sparatoria di Parkland del 2018, è morto a 26 anni. Dopo anni di lotta contro gravi problemi di salute mentale legati al trauma vissuto, si è tolto la vita il 15 dicembre, come confermato dalla famiglia. La sua storia riaccende - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.