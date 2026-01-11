Piove nell' ospedale la denuncia di un utente

Un utente ha segnalato condizioni di cattivo stato all’interno dell’ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli, condividendo immagini sui social network. La pubblicazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i cittadini, ponendo l’accento sulla necessità di interventi per migliorare le strutture e garantire un’assistenza adeguata. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare e mantenere gli standard di sicurezza e qualità nelle strutture sanitarie pubbliche.

Stanno facendo discutere le immagini pubblicate sui social network che riguarderebbero l'ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli. Il video è stato pubblicato attraverso i canali del deputato di Europa Verde Francesco Borrelli e mostra uno scenario di totale degrado, con copiose. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Ospedale di Terni, la denuncia di Flaica Cub Umbria: buste paga sbagliate e diritti calpestati, caos nell’appalto pulizie Leggi anche: Aoui, l'obiettivo per il 2026 è semplificare la vita all’utente dentro l’ospedale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stroncata da una polmonite: tre medici indagati; Azzurra Breda morta per una polmonite fulminante a 12 anni: era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza; Torna a piovere nell'ospedale di Giulianova. Quando i lavori?. Ospedale Ruggi, scala antincendio deteriorata: “Pericolo concreto per i pazienti”, la denuncia di Polichetti (UdC) - Secondo Polichetti, la situazione rappresenta un pericolo concreto per pazienti, operatori sanitari e cittadini che frequentano quotidianamente il presidio ospedaliero ... infocilento.it

Lo scempio degli edifici comunali di piazza Sandro Pertini. Piove nelle case! E dire che sono costruzioni recenti... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.