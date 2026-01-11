Piove nell' ospedale la denuncia di un utente

Un utente ha segnalato condizioni di cattivo stato all’interno dell’ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli, condividendo immagini sui social network. La pubblicazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i cittadini, ponendo l’accento sulla necessità di interventi per migliorare le strutture e garantire un’assistenza adeguata. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare e mantenere gli standard di sicurezza e qualità nelle strutture sanitarie pubbliche.

Stanno facendo discutere le immagini pubblicate sui social network che riguarderebbero l'ospedale di Giugliano, in provincia di Napoli. Il video è stato pubblicato attraverso i canali del deputato di Europa Verde Francesco Borrelli e mostra uno scenario di totale degrado, con copiose. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

