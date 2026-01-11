Pil debole redditi bassi e disavanzi strutturali | l' economia siciliana tra il declino italiano e la fragilità Europea

L’economia siciliana si trova in una fase di stagnazione, con un Pil di circa 95 miliardi di euro e un reddito pro capite di 19 mila euro. La regione rappresenta circa il 4,5% del Pil nazionale e presenta disavanzi strutturali, evidenziando una situazione di fragilità sia rispetto al quadro italiano che europeo. Questa condizione riflette sfide di lungo termine legate a un Pil debole e a redditi bassi, che influenzano lo sviluppo e la crescita della Sicilia.

La Sicilia vale oggi circa 95 miliardi di euro di Pil, poco più del 4,5% di quello nazionale, un reddito pro capite fermo a 19 mila euro, contro i 35 mila della media italiana e oltre 38 mila europea. Non è un ritardo ciclico, ma una posizione strutturale. Il saldo fiscale territoriale resta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Mercosur, Confeuro: “Tra criticità strutturali e necessità di tutelare l’agricoltura europea” Leggi anche: Pil pro capite, la mappa che spiega il crollo dei redditi in Italia nell’ultimo decennio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Istat conti pubblici III trimestre 2025, deficit-Pil al 3,4%/ Aumentano redditi, consumi e risparmi famiglie - Istat, i dati 2025 sui conti pubblici e redditi famiglie, in aumento la propensione al risparmio, ma i consumi restano ancora in debole crescita ... ilsussidiario.net

Italia, Pil a rilento e salari bassi. Cgil: persi in media 6mila euro - E l’incertezza sulla politica commerciale americana, sommata all’apprezzamento dell’euro, frena ... repubblica.it

Redditi e potere d’acquisto in aumento, ma le famiglie scelgono di risparmiare mentre i consumi restano deboli. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.