Picchia e insulta i poliziotti | revocato lo status di rifugiato

Un cittadino ghanese di 24 anni è stato arrestato a Cremona e trasferito in carcere, dopo aver compiuto atti di violenza e danneggiamenti. In seguito agli eventi, è stato deciso di revocargli lo status di rifugiato. L’intera vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme e le autorità, garantendo un intervento tempestivo per tutela della sicurezza pubblica.

Un 24enne ghanese è stato arrestato a Cremona nelle scorse ore e trasferito in carcere dopo una serie di episodi di violenza e danneggiamenti. La sera del 30 dicembre era stato fermato in un parco cittadino per un controllo: ha insultato e spintonato gli agenti, causando la caduta e la lesione a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

