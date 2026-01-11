Nel 2026, il petrolio resta un elemento centrale nell’economia globale. Jeremy Rifkin, rinomato economista e pensatore, evidenzia come i regni terrestri siano ancora fortemente dipendenti da questa risorsa. Conosciuto per i suoi studi sul cambiamento climatico e le energie alternative, Rifkin sottolinea l’importanza di un’industria energetica in evoluzione, mentre il petrolio continua a influenzare le dinamiche economiche mondiali.

«Il regno dei cieli potrà anche essere fondato sulla giustizia, ma i regni terrestri sono fondati sul petrolio» a dirlo è Jeremy Rifkin, economista, considerato tra i più grandi pensatori sulla scena globale, tra i principali architetti dei piani economici della Ue, ma soprattutto autore dei bestseller sul cambiamento climatico e su una rivoluzione industriale con l’utilizzo di energie alternative, in sintesi un anti petrolio ante litteram. Sul petrolio di citazioni famose ce ne sono tante, specie negli anni ’70 i tempi della «dittatura» dell’oro nero su società e economia, molte sono attribuite a Henry Kissinger, ma quello che più stupisce è che nel 2026 il petrolio sia ancora al centro della scena economica e sociale e si possa sedere a capotavola e comandare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Petrolio protagonista del mondo nel 2026

Leggi anche: Nel 2026 Soave sarà protagonista della “Corsa più Bella del Mondo”

Leggi anche: Scherma, Italia protagonista indiscussa nel super weekend di Coppa del Mondo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Caracas vale una guerra?; La scena di Jack Ryan che nel 2018 prevedeva la crisi in Venezuela: I potenti mondiali non vogliono lo sappiate.

Venezuela–Usa, avviato il negoziato sul petrolio: “Accordo commerciale e trasparente” - Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti per la fornitura di petrolio, aprendo una nuova fase nei rapporti energetici tra i due ... thesocialpost.it