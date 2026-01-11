Gli Stati Uniti intensificano la lotta alle attività di contrabbando di petrolio, catturando la petroliera M/T Olina, battente bandiera di Timor Est. Con questa operazione salgono a cinque le navi sequestrate appartenenti alla cosiddetta “flotta ombra”, coinvolte nella triangolazione tra Venezuela, Russia e Iran, che elude le sanzioni occidentali. Questa escalation riflette la crescente tensione nel settore marittimo e le sfide legate al rispetto delle restrizioni internazionali.

Con l'abbordaggio della petroliera MT Olina, battente bandiera di Timor Est e in precedenza nota con il nome di Minerva M, sale a cinque il numero delle navi appartenenti alla “Flotta ombra” catturate dagli Stati Uniti, che hanno dichiarato guerra al contrabbando di petrolio che, nella triangolazione Venezuela-Russia-Iran, aggira le sanzioni imposte dagli occidentali e fa da sfondo alle principali crisi internazionali degli ultimi anni. Dal Mar dei Caraibi fino al Mar Nero, la “ Flotta ombra ” che viene attribuita a Mosca ma collega gli interessi di Teheran, Caracas e Pechino, è diventata obiettivo comune di Stati Uniti e Ucraina, che per motivi diversi ma coincidenti vogliono inibire il traffico di greggio che continua a vagare sulle rotte globali su navi fantasma, che battono falsa bandiera e cambiano nome all’occorrenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Petrolio e sanzioni, scatta la guerra in mare: gli Usa contro la flotta fantasma

