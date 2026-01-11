Perugia tra parole di unità e fatti che dividono

Perugia è una città che si distingue per la sua capacità di unire le persone e valorizzare le differenze. Promuovere il dialogo e la collaborazione autentica rappresentano la chiave per una comunità forte e coesa. Sostenere iniziative che favoriscono l’inclusione e il rispetto reciproco contribuisce a costruire un territorio più stabile e solidale, dove le parole di unità prevalgono sui fatti che dividono.

Unire e non dividere. Lavorare insieme, valorizzare sinergie autentiche e non legate a convenienze personali. Costruire il presente con uno sguardo verso il futuro. Principi condivisibili. Ma siamo davvero certi che, a Perugia e in Umbria, vengano messi in pratica? C’è una distanza sempre più evidente tra ciò che si proclama e ciò che accade. Spesso, quando si organizzano eventi che dovrebbero rappresentare tutta la comunità, il perimetro della partecipazione si restringe senza spiegazioni che abbiamo una logica. Alcune voci, alcune esperienze, rimangono fuori. Sempre le stesse. Il paradosso è evidente: si invoca l’unità e poi si pratica l’esclusione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

