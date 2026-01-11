Perchè l' omicidio Mattarella è legato a doppio filo con la Strage alla stazione di Bologna
L’omicidio Mattarella e la strage di Bologna sono eventi collegati da un contesto di tensioni politiche e criminali in Italia. Entrambi si verificano in momenti chiave della storia nazionale, evidenziando la complessità delle dinamiche tra terrorismo, mafia e istituzioni. La data del 6 gennaio 1980, giorno dell’attentato alla stazione di Bologna, segna una delle pagine più drammatiche della nostra memoria collettiva, collegandosi indirettamente a episodi di violenza come l’assassinio di
Sei gennaio, festa dell’Epifania. La celebrazione della comparsa, o meglio dell’apparizione. A manifestarsi quel giorno del 1980, in via Libertà, non è però una forma del divino. Tutt’altro. Sotto una pioggia leggera si muove, pesante, un uomo. L’andatura ballonzolante ma decisa. Indossa un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: C’è stato un omicidio alla stazione di Bologna
Leggi anche: Omicidio alla stazione di Bologna, sciopero di 8 ore nel ricordo di Alessandro Ambrosio. Diretta
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. tg24.sky.it
Omicidio Chiara Poggi, chi è Andrea Sempio e perché dopo 18 anni è indagato per il delitto di Garlasco La notizia lo ha colto di sorpresa e il suo legale, Massimo Lovati, ha espresso il suo sconcerto per questa nuova indagine. - facebook.com facebook
Perché l'omicidio di Minneapolis di Renee Nicole Good sta diventando un caso. Trump: «Agitatrice di professione». Proteste a New York x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.