Perchè l' omicidio Mattarella è legato a doppio filo con la Strage alla stazione di Bologna

L’omicidio Mattarella e la strage di Bologna sono eventi collegati da un contesto di tensioni politiche e criminali in Italia. Entrambi si verificano in momenti chiave della storia nazionale, evidenziando la complessità delle dinamiche tra terrorismo, mafia e istituzioni. La data del 6 gennaio 1980, giorno dell’attentato alla stazione di Bologna, segna una delle pagine più drammatiche della nostra memoria collettiva, collegandosi indirettamente a episodi di violenza come l’assassinio di

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.