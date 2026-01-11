Perché in montagna sulla neve il tempo rallenta? Succede qualcosa al tuo cervello
In montagna, sulla neve, il tempo può sembrare rallentare. Questa percezione deriva da cambiamenti sensoriali e cognitivi che avvengono durante l’esperienza in ambienti silenziosi e rasserenanti. La riduzione dei stimoli esterni e la concentrazione sulla natura influiscono sul nostro cervello, modificando la percezione del tempo e favorendo uno stato di calma e riflessione.
Chiunque abbia camminato in un bosco dopo una nevicata conosce quella sensazione magica: i rumori svaniscono, i pensieri si fanno più nitidi e le ore sembrano allungarsi. Non è solo un’impressione romantica, ma un vero e proprio fenomeno neurologico. La psicologia ambientale e le neuroscienze hanno scoperto che il paesaggio innevato agisce come una sorta di “interruttore” che spegne il sovraccarico cognitivo a cui siamo sottoposti ogni giorno. In città, il nostro cervello è costantemente bombardato da colori accesi, scritte, movimenti e notifiche. Questa giungla di stimoli richiede uno sforzo enorme per essere elaborata. 🔗 Leggi su Cultweb.it
